Xôn xao cô Minh Hiếu đeo 2kg vàng, liên tục la lớn vì sợ bị giật

Không chỉ nổi tiếng là người tạo ra trend "đi đường quyền", thời gian qua "cô Minh Hiếu" cũng phủ sóng khắp mạng xã hội khi tiết lộ đang sở hữu gia tài cực khủng. Ngoài 7 miếng đất, hiện tượng mạng gốc Tiền Giang còn gây chú ý khi trải qua 10 đời chồng.

Hiếu còn gây ấn tượng cực mạnh với sở thích đeo vàng khủng trên người. Bên cạnh tài sản không phải dạng vừa, cô cũng đang xây khách sạn và công việc kinh doanh thuận lợi.