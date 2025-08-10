Xôn xao clip tàu hỏa lao qua, hất văng bàn ghế ở Hà Nội, du khách la hét

Clip ghi lại cảnh tàu hỏa chạy qua "phố cà phê đường tàu Hà Nội", hất văng bàn ghế, đồ đạc trên bàn khiến du khách giật mình la hét. Theo hình ảnh trong clip, quán cà phê này kê bàn sát mép đường ray. Nhiều du khách đang thích thú uống bia, cà phê và quay video đoàn tàu chạy qua thì vụ va chạm xảy ra. Clip thu hút 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Ngày 7/10, một clip dài 12 giây được tài khoản mang tên Seni World Travel đăng tải trên mạng xã hội với nội dung: "Đây là lý do cần chú trọng vấn đề khoảng cách ở phố đường tàu Hà Nội".

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã nắm được sự việc và đang cho xác minh, làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu tiên những đoạn clip chia sẻ tình huống nguy hiểm tại "phố cà phê đường tàu" lan truyền trên mạng xã hội. Tháng 6 vừa qua, người dùng mạng cũng chia sẻ rầm rộ video ghi lại cảnh một du khách suýt bị tàu kéo đi khi ngồi gần đường ray đoạn Phùng Hưng - Trần Phú.

Theo kết quả xác minh, sự việc xảy ra từ tháng 9/2024. Nam du khách may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối. Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã tăng cường chốt trực tại các lối ra vào khu vực, yêu cầu du khách và chủ quán tuân thủ quy định an toàn.