Xôn xao clip người dân đánh nhân viên lấy mẫu xét nghiệm ở TP.HCM

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại vụ việc việc mâu thuẫn giữa người dân và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, đáng chú ý là cách hành xử của nhóm người khiến dư luận không đồng tình.

Theo hình ảnh đăng tải, 2 nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho một nhà dân thì bất ngờ xảy ra cãi vã.