Xôn xao clip dàn 'sư' Tịnh thất Bồng Lai tụ tập hát hò chào năm mới

Trưa nay, Pháp luật TP.HCM thông tin, ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) bị khởi tố 3 tội danh, gồm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Câu chuyện khiến dư luận cho rằng việc tự xưng "tu hành" mà đi tập gym là "lệch lạc, đi ngược lại với giáo lý nhà Phật".

Đồng thời, quan điểm này được bảo vệ bởi các dẫn chứng như người xuất gia phải phải đảm bảo giới luật nhà Phật. Trong đó, việc huấn luyện các "chú tiểu" tham gia cuộc thi tài năng, "sư thầy" bước vào các phòng tập thể hình... là điều không chấp nhận được.

Thậm chí mới đây, các "sư cô sư thầy" tại nơi này vẫn bất chấp dịch bệnh, tụ tập hát hò chào mừng năm mới 2022.

Tuy nhiên, Điệp Khúc Mùa Xuân do tốp ca Tịnh thất Bồng Lai thể hiện bị cư dân mạng "mỉa mai" hát ngang phè. Thậm chí, netizen còn "soi" ra sự giống nhau như lột của họ.