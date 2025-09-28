Xôn xao clip 'cướp' phiếu đặt cọc căn hộ gây hỗn loạn ở TP HCM

Chiều 28-9, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều người giành giật nhau để lấy phiếu mua căn hộ của một dự án thương mại ở phường Bình Dương, TP HCM (trước đây là phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo đoạn clip được ghi lại, sự kiện mở bán dự án này diễn ra trong hội trường có rất đông người, trong đó có một nhóm nam, nữ khoảng 10 người chen lấn nhau để lấy tờ giấy màu xanh của những người mặc áo vest màu đen đưa ra.