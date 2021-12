Xôn xao clip 2 cô gái bị đánh hội đồng kinh hoàng tại Thanh Hóa

Your browser does not support the audio element.

Ngày 6/12, một lãnh đạo thị xã Nghi Sơn cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin 2 thiếu nữ bị "đánh hội đồng" xảy ra tại địa phương, đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, đoạn clip dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh 2 thiếu nữ bị "đánh hội đồng" bởi khoảng 10 cô gái trẻ. Những "đàn chị" không chỉ dùng tay chân đánh, đạp vào người hai cô gái mà còn dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt, đầu nạn nhân.