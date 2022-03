Xôn xao chuyện thí sinh bỏ thi khi biết Chi Pu làm đội trưởng?

Phần đông cho rằng Chi Pu chỉ chuyên nhảy trên sân khấu hoặc nhảy cover, cô chưa từng tham gia vào các vũ đoàn nhảy đường phố nên không phù hợp với chương trình. Theo đó, street dance là một bộ môn cần nhiều kỹ năng hơn là những màn biểu diễn trên sân khấu.

Netizen lo ngại rằng Chi Pu sẽ bị các thí sinh “dạy” ngược lại và lép vế trước những tài năng trong chương trình.

Mới đây, cố vấn chuyên môn của Street Dance Việt Nam - Maitinhvi đã đăng clip chia sẻ về những thắc mắc của cư dân mạng về việc Chi Pu làm đội trưởng show nhảy.