Xôn xao chuyện chênh lệch tiền ăn ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

8 tuyển thủ không được nhận tiền ăn mức cao nhất

Chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12/2025, Cục TDTT có quyết định thành lập tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 20 VĐV.

Các VĐV gồm: Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Phương Quỳnh, Hà Kiều Vy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Xuân, Nguyễn Thị Uyên, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Lê Thị Yến, Hoàng Hồng Hạnh, Lưu Thị Huệ, Vi Thị Yến Nhi, Bùi Thị Ánh Thảo và Lê Thùy Linh.

Danh sách tập trung không có đối chuyền Bích Tuyền, trong khi Trần Thị Thanh Thúy và Trần Thị Bích Thủy thi đấu ở nước ngoài sẽ hội quân muộn.