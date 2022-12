Xôn xao bé trai 9 tuổi bị thanh niên hành hung và sự thật trái chiều

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh 1 bé trai đi ra từ thang máy và bị 1 thanh niên đi sau tác động vật lý, khiến nạn nhân sợ hãi phải cầu cứu bố.

VTV News đưa tin, theo lời kể của bố cháu bé: "Vào lúc 19h30 ngày 13/12 con trai tôi là cháu T.G.H. (9 tuổi) đi thang máy bên phía tầng cao để đi lên nhà. Khi vào thang, con tôi có bị đè nút đóng cửa thang. Đúng lúc đó có 1 thanh niên đi vào đã có hành vi đe dọa con tôi và tác động vật lý lên cháu (có sự chứng kiến của những người có mặt ở đó và camera ghi lại)".

Khi thang máy lên đến tầng 38, bé trai đi ra ngoài có ngoảnh mặt lại nhìn thì tiếp tục bị thanh niên này hành hung tiếp.