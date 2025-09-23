Xôn xao bát đặc sản Quảng Ninh nhiều tôm nõn giá 20.000 đồng, sự thật bất ngờ

Bún tôm là một trong những món ăn quen thuộc ở Quảng Ninh, nhất là khu vực phường Quảng Yên, được thực khách yêu thích không kém các đặc sản nổi tiếng khác như bánh cuốn/xôi chả mực, bún cù kỳ…

Đúng như tên gọi, món bún được chế biến từ nguyên liệu chính là tôm nõn tươi, kết hợp cùng nhiều thành phần và gia vị khác như thịt cua, cà chua, mộc nhĩ, mắm, muối…

Tuy sử dụng nguyên liệu là hải sản, quá trình chế biến cũng kỳ công nhưng bún tôm ở Quảng Yên lại được bán với giá phải chăng, chỉ khoảng 20.000 – 25.000 đồng/bát.

Mức giá này được nhận xét là rẻ so với mặt bằng chung về mức sống của người địa phương. Thậm chí, nhiều du khách từ tỉnh thành khác khi đến đây, trải nghiệm món bún tôm cũng không khỏi ngạc nhiên, thích thú về cả hương vị và giá.

Bún tôm được xem như đặc sản Quảng Yên suốt nhiều năm nay, có thể thưởng thức vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, từ bữa sáng đến bữa tối. Ảnh: Nguyễn Minh Thu

Gần đây nhất, một trang mạng xã hội ở Quảng Ninh đăng tải bức ảnh chụp những bát bún tôm đầy ắp nguyên liệu kèm dòng miêu tả “20.000 đồng 1 bát bún tôm sắt Quảng Yên, vô địch thiên hạ không cơ chứ” gây xôn xao.

Điều này khiến không ít cư dân mạng hoài nghi, tỏ ra khó tin vì suất bún được phục vụ đầy đặn, phần nhân tôm xếp phủ kín bên trên mặt bát ăn.

Nhiều ý kiến cho rằng, một suất bún tôm như vậy không thể có giá 20.000 đồng. Có người tiết lộ đã trải nghiệm món này với giá 20.000 đồng, song lượng tôm chỉ bằng 1/3.