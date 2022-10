Xôn xao bài mới của Hồ Ngọc Hà 'học hỏi' giai điệu hàng loạt ca khúc?

Tối 19/10, Hồ Ngọc Hà đã chính thức cho ra mắt MV Cô Đơn Trên Sofa, một sáng tác của Tăng Duy Tân. Đây là sản phẩm âm nhạc chính thức của Hồ Ngọc Hà đánh dấu sự trở lại của cô sau 3 năm.

MV Cô Đơn Trên Sofa - Hồ Ngọc Hà