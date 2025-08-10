Xoài Non vừa khiến dân tình bỏng mắt vì loạt ảnh 'hở bạo liệt'

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non vừa cập nhật loạt ảnh mới toanh về bản thân. Ở lần lên sóng này, cô diện một bộ jumpsuit trắng ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong nuột nà.
Đặc biệt, người đẹp 10X còn gây ấn tượng với cách trang điểm nhẹ nhàng, nổi bật là đôi mắt to tròn, sống mũi cao. Nhìn tổng thể, loạt ảnh hoàn hảo chẳng có điểm chê.
Sự thay đổi này lập tức nhận được vô số lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của mỹ nhân SN 2002.
Trước đó, Xoài Non từng khiến bao người ngỡ ngàng khi để lộ thân hình tròn trịa trong một số sự kiện. Không lâu sau đó, vợ cũ Xemesis tiết lộ bản thân phải siết chặt chế độ ăn uống để kiểm soát cân nặng. Cô đã "đánh bay" không ít mỡ thừa sau thời gian ketox, kiêng tinh bột, không ăn bất cứ thứ gì sau 6h tối.
"Kết quả là bé đã giảm được 2 kg và đỡ được bệnh trào ngược mỗi tối. Dù không xuống được nhiều cân như cơ thể nhẹ nhàng hơn.
Dạo này Xoài kiêng ăn tinh bột, chỉ ăn rau và thịt thôi ạ. Sau 6h tối là mình chỉ uống nước nếu cảm thấy đói", cô từng tâm sự trong nhóm chat với fan.
Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang sinh năm 2002 là một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.
Trang Instagram của người đẹp sinh năm 2002 có hơn 2 triệu lượt theo dõi, còn tài khoản TikTok của cô có 1,9 triệu follower.
Ly hôn thiếu gia Xemesis, Xoài Non tìm được tình yêu mới cho mình. Cách đây hơn 1 năm, cô bị "tóm dính" ôm hôn thắm thiết Gil Lê trên sân pickleball. Sau này Xoài Non ngày càng thoải mái công khai mối quan hệ ngọt ngào của mình với nửa kia trên mạng xã hội.
Hạnh phúc bên tình mới, Xoài Non cũng thoải mái hơn trong cách ăn mặc. Cô xuất hiện với phong cách thời trang cá tính hơn hẳn, không còn là cô vợ đáng yêu, "bánh bèo" mà thay vào đó là những outfit khoe khéo vóc dáng quyến rũ.