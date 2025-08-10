Xoài Non vừa khiến dân tình bỏng mắt vì loạt ảnh 'hở bạo liệt'

Đặc biệt, người đẹp 10X còn gây ấn tượng với cách trang điểm nhẹ nhàng, nổi bật là đôi mắt to tròn, sống mũi cao. Nhìn tổng thể, loạt ảnh hoàn hảo chẳng có điểm chê.

Mới đây trên trang cá nhân, Xoài Non vừa cập nhật loạt ảnh mới toanh về bản thân. Ở lần lên sóng này, cô diện một bộ jumpsuit trắng ôm sát cơ thể, khoe trọn đường cong nuột nà.

Dân mạng dành nhiều lời khen ngợi cho màn "biến hóa" mới đây của bạn gái Gil Lê.

Sự thay đổi này lập tức nhận được vô số lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của mỹ nhân SN 2002.

Trước đó, Xoài Non từng khiến bao người ngỡ ngàng khi để lộ thân hình tròn trịa trong một số sự kiện. Không lâu sau đó, vợ cũ Xemesis tiết lộ bản thân phải siết chặt chế độ ăn uống để kiểm soát cân nặng. Cô đã "đánh bay" không ít mỡ thừa sau thời gian ketox, kiêng tinh bột, không ăn bất cứ thứ gì sau 6h tối.

"Kết quả là bé đã giảm được 2 kg và đỡ được bệnh trào ngược mỗi tối. Dù không xuống được nhiều cân như cơ thể nhẹ nhàng hơn.