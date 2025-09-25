Xóa thuế khoán: Kiến nghị không truy thu trước thời điểm hộ kinh doanh chuyển đổi

Đề xuất nhiều chính sách cho hộ kinh doanh

Cục Thuế vừa nhận được phản ánh của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam về chính sách thuế, nội dung kiến nghị liên quan đến Nghị định 70/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo khảo sát do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện trên gần 1.400 hộ kinh doanh trên toàn quốc, phần lớn hộ kinh doanh đã biết đến Nghị định số 70 của Chính phủ nhưng hiểu biết còn rất hạn chế hoặc đang cần hướng dẫn cụ thể từ cơ quan thuế địa phương.

Vướng mắc lớn nhất được ghi nhận qua khảo sát là vấn đề kinh phí. Nhiều hộ kinh doanh có biên lợi nhuận thấp. Trong khi đó, họ vừa phải kê khai và nộp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân trên doanh thu gộp, cộng với chi phí đầu tư phần mềm và thiết bị hóa đơn điện tử, gây áp lực rất lớn.