Xóa thuế khoán, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ những gì?

Kiến nghị xem xét hỗ trợ hộ kinh doanh

Liên quan đến chính sách thuế cho hộ và cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đã nhận được nhiều kiến nghị từ Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tây Ninh.

Cụ thể, theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, cử tri thống nhất với chủ trương bỏ thuế khoán để minh bạch việc kê khai, thu thuế.

Tuy nhiên, việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định tại Nghị định 70 từ ngày 1/6/2025 và bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026 đang đặt ra nhiều khó khăn cho các hộ kinh doanh cá thể, đặc biệt là các tiểu thương nhỏ lẻ, người lớn tuổi không có điều kiện về thiết bị và nhân lực để thực hiện đầy đủ thủ tục về hóa đơn điện tử và khai thuế.

Cử tri Đồng Nai kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành xem xét có chính sách hỗ trợ phù hợp (về tập huấn, thiết bị, phần mềm, nguồn nhân lực hỗ trợ, chính sách thuế chuyển tiếp...) nhằm tạo điều kiện cho hộ kinh doanh, tiểu thương tiếp cận, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế.