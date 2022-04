Xóa sổ đường dây mua bán người vào các quán karaoke, massage

Qua tài liệu của Cơ quan Công an, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân và các thông tin tài liệu nghiệp vụ khác, Phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người, Cục Cảnh sát Hình sự xác định nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mua bán người, hoạt động dụ dỗ các trẻ em gái rồi bán qua nhiều người vào làm tại các quán karaoke, massage...

Ngày 21/4, Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 đối tượng về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự (BLHS) gồm: Trần Văn Huy (SN 2003), Đinh Thanh Tường (SN 2001), Hoàng Văn Cường (SN 1999, tên gọi là khác Cường “Đây”), Dương Tuấn Cường (SN 2001, tên gọi khác là Cường “Đen”), cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Bùi Việt Trung (tên gọi khác là Tổ, SN 1997), trú tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình và Vũ Hồng Quân (SN 2001, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Ngay sau đó, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự ra quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây do đối tượng Trần Văn Huy cầm đầu, gây án tại các tỉnh Bắc Giang, Ninh Bình và TP Hà Nội.

Ngày 17/3, Ban chuyên án đã quyết định phá án, huy động lực lượng, phương tiện cử các tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tiến hành xác minh, giám sát chặt chẽ, triệu tập đồng loạt 6 đối tượng Trần Văn Huy, Bùi Việt Trung (tên gọi khác là Tổ), Đinh Thanh Tường, Hoàng Văn Cường (tên gọi là khác Cường “Đây”), Vũ Hồng Quân, Dương Tuấn Cường (tên gọi khác là Cường “Đen”) áp giải về trụ sở Cục Cảnh sát Hình sự đấu tranh, làm rõ.