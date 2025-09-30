Xóa độc quyền vàng miếng từ ngày 10-10, doanh nghiệp có kịp nhập vàng hạ nhiệt thị trường?

Xóa độc quyền vàng miếng từ 10-10

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24/2012/NĐ-CP về hoạt động kinh doanh vàng, sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 10-10.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 232 đã xóa bỏ độc quyền nhà nước về sản xuất vàng miếng, cấp phép cho các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại đáp ứng đủ điều kiện để sản xuất vàng miếng và mở rộng quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng.

Dự thảo nêu rõ, chậm nhất ngày 15-11 hằng năm, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đã được cấp phép cần gửi hồ sơ về nhu cầu hạn mức xuất, nhập vàng đến Ngân hàng Nhà nước.