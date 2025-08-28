Xóa độc quyền vàng miếng: Kịch bản nào giá vàng về mốc 100 triệu đồng/lượng?

Tăng cung, thị trường vàng bớt ‘nóng’

Sau hơn 13 năm, thị trường vàng sẽ có thêm nhiều thương hiệu vàng miếng, chấm dứt tình trạng độc quyền của SJC. Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện cũng được cấp phép sản xuất vàng miếng.

Đây là quy định trong Nghị định số 232 vừa được Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, TS. Lê Xuân Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, đánh giá, những thay đổi này sẽ làm cho thị trường vàng minh bạch hơn; đồng thời góp phần tăng nguồn cung vàng, giảm tình trạng buôn lậu qua biên giới, giúp ngân hàng Trung ương kiểm soát ngoại tệ vào - ra từ xuất khẩu vàng.

Quan trọng hơn, việc chấm dứt độc quyền vàng miếng sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, không còn mức cao vô lý như hiện nay.