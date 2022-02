Xô xát với bạn, nam sinh lớp 6 bị đâm chết

Vào thời điểm trên, sau khi cùng đi vệ sinh tại phòng vệ sinh của trường, nam sinh tên C. (lớp 7) xô xát với nam sinh tên H. (lớp 6). Sau đó, nam sinh T.C.Y (học cùng lớp với nam sinh C.) đến bênh vực C. Trong lúc xô xát, nam sinh Y. mang dao rọc giấy ra dọa H. Trong lúc xô xát, dao rọc giấy từ tay Y. đâm vào bụng H.