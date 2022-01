Xô xát ở nhà bố đẻ, nam thanh niên đâm chết người

Ngày 23/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa bắt được Lương Xuân Cương (SN 1992, trú tại thôn Gạo Đình, xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang).