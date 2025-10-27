Xổ số miền Nam: Sáng sớm 27-10 đã lộ diện thêm nhiều tỉ phú ở miền Tây

Sáng sớm 27-10, thông tin từ một đại lý vé số ở Đức Huệ (tỉnh Tây Ninh) cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 351920 ) 2 tờ vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 26-10.

Trong khi đó, thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho thấy ký vé K4T10, mở thưởng ngày 18-10 đã xác định được khách hàng trúng giải đặc biệt (dày số 082000) 14 tờ vé số là tại tỉnh Cà Mau, được phát hành tại đại lý vé số cấp 1 Phạm Ngọc Ý Quốc của công ty.