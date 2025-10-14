Xổ số miền Nam: Nhiều người ở miền Tây trúng thưởng lớn

Trong khi đó, đại lý vé số Hiện ở Long Xuyên (tỉnh An Giang) cũng vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhì (trị giá 15 triệu đồng/vé) 15 tờ vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An phát hành ngày 11-10.

Trước đó một ngày, đại lý vé số Hiện cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải nhất (trị giá 30 triệu đồng/vé) 2 tờ vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh phát hành ngày 10-10.