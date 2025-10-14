Xổ số miền Nam: Nhiều người ở miền Tây trúng thưởng lớn

14/10/2025 16:11

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu

Chiều 14-10, thông tin từ đại lý vé số Phú Vinh (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng thưởng tổng cộng 400 triệu đồng giải phụ đặc biệt vé số Bình Dương, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành ngày 10-10.

Xổ số miền Nam: Người dân miền Tây trúng thưởng lớn tại Bến Tre , Vũng Tàu , Bạc Liêu - Ảnh 1.
Xổ số miền Nam: Người dân miền Tây trúng thưởng lớn tại Bến Tre , Vũng Tàu , Bạc Liêu - Ảnh 2.
Đại lý vé số Phú Vinh đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải nhất và giải phụ đặc biệt

Ngoài ra, đại lý vé số Phú Vinh cũng đã đổi thưởng tổng cộng 500 triệu đồng cho khách hàng trúng giải phụ đặc biệt vé số Bình Phước, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước mở thưởng ngày 11-10. Giải đặc biệt (dãy số 792338) của kỳ vé này trước đó cũng đã được đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải.

Trong khi đó, đại lý vé số Hiện ở Long Xuyên (tỉnh An Giang) cũng vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhì (trị giá 15 triệu đồng/vé) 15 tờ vé số Long An, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An phát hành ngày 11-10.

Trước đó một ngày, đại lý vé số Hiện cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải nhất (trị giá 30 triệu đồng/vé) 2 tờ vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh phát hành ngày 10-10.

Xổ số miền Nam: Người dân miền Tây trúng thưởng lớn tại Bến Tre , Vũng Tàu , Bạc Liêu - Ảnh 3.
Xổ số miền Nam: Người dân miền Tây trúng thưởng lớn tại Bến Tre , Vũng Tàu , Bạc Liêu - Ảnh 4.
Đại lý vé số Hiện ở Long Xuyên đổi thưởng cho nhiều khách hàng may mắn trúng giải lớn

Hôm nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

            Kinh doanh
