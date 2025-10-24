Xổ số miền Nam: Mua vé số lúc đi thăm bệnh, nam công nhân trở thành tỉ phú

Nam công nhân ở TP HCM trúng đặc biệt 2 tờ vé số đã mua lúc đi thăm bệnh. Ảnh do đại lý cung cấp

Ngày 24-10, anh Lương Văn Cư, chủ đại lý vé số Cư Tiền 3 ở phường Hòa Lợi, TP HCM cho biết nơi đây vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 351331 ) 2 tờ vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng ngày 23-10.

"Khách hàng trúng giải đặc biệt là nam công nhân. Người này trên đường đi thăm bệnh và mua vé số rồi may mắn trúng giải đặc biệt" – anh Cư thông tin.

Cùng ngày, thông tin từ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất (30 triệu đồng) 8 tờ vé số Tây Ninh mở thưởng ngày 23-10.