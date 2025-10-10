Xổ số miền Nam: Khách hàng ở Cần Thơ, Đồng Tháp và TP HCM trúng giải đặc biệt

Trong khi đó, kỳ vé 10K1 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 2-10 đã xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 274618) là tại tỉnh Đồng Tháp. Lũy kế mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang chi thưởng từ tháng 1 đến nay là 2.565.335.600.000 đồng

Kỳ vé 10K2, mở thưởng ngày 9-10, có giải đặc biệt là dãy số 042293, đang đượcCông ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang xác định địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.