Xổ số miền Nam: Khách hàng ở Cần Thơ, Đồng Tháp và TP HCM trúng giải đặc biệt

10/10/2025 16:41

Khách hàng ở Cần Thơ, Đồng Tháp và TP HCM may mắn trúng giải đặc biệt vé số Bến Tre, An Giang và TP HCM

Chiều 10-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, từ ngày 30-9 đến 6-10, công ty đã chi trả thưởng với tổng số tiền là 51.108.300.000 đồng đối với 157.017 vé số trúng thưởng. Trong đó, giải đặc biệt được xác định khách hàng trúng thưởng tại TP Cần Thơ.

Khách hàng Cần Thơ , Đồng Tháp , TP HCM trúng giải đặc biệt Xổ số miền Nam - Ảnh 1.
Thông tin trúng thưởng vé số Bến Tre

Vé số kiến thiết Bến Tre kỳ vé K40-T10 mở thưởng ngày 7-10, có giải đặc biệt là dãy số 973204, đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre xác định địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Trong khi đó, kỳ vé 10K1 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 2-10 đã xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 274618) là tại tỉnh Đồng Tháp. Lũy kế mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang chi thưởng từ tháng 1 đến nay là 2.565.335.600.000 đồng

Kỳ vé 10K2, mở thưởng ngày 9-10, có giải đặc biệt là dãy số 042293, đang đượcCông ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang xác định địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Khách hàng Cần Thơ , Đồng Tháp , TP HCM trúng giải đặc biệt Xổ số miền Nam - Ảnh 2.
Khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp được xác định trúng thưởng giải đặc biệt vé số An Giang

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM, kỳ vé 9E2, mở thưởng ngày 29-9, khách hàng ở xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông, TP HCM may mắn trúng giải đặc biệt với dãy số 481776.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/xo-so-mien-nam-khach-hang-o-can-tho-dong-thap-va-tp-hcm-trung-giai-dac-biet-196251010160541604.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/xo-so-mien-nam-khach-hang-o-can-tho-dong-thap-va-tp-hcm-trung-giai-dac-biet-196251010160541604.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Kinh doanh
            Xổ số miền Nam: Khách hàng ở Cần Thơ, Đồng Tháp và TP HCM trúng giải đặc biệt
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO