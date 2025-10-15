Xổ số miền Nam: Danh tính 2 người ở TP HCM trúng giải độc đắc

Trước đó, vé số Sóc Trăng kỳ vé K1T10, mở thưởng ngày 1-10 đã được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng xác định 2 anh em ruột ở tỉnh Đồng Tháp may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 841769) 14 tờ vé số là Nguyễn Văn M. và Nguyễn Văn L.

Đối với vé số Bạc Liêu do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở ngày 14-10, thông tin từ đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 982497) 2 tờ vé số; 12 tờ trúng giải đặc biệt còn lại đã xác định khách hàng may mắn ở xã Đức Hòa, tỉnh Long An.