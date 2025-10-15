Xổ số miền Nam: Danh tính 2 người ở TP HCM trúng giải độc đắc

15/10/2025 16:30

Kỳ phát hành trước, Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng xác định 2 anh em ruột ở Đồng Tháp trúng giải đặc biệt

Chiều 15-10, thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết vé số Sóc Trăng kỳ vé K2T10, mở thưởng ngày 8-10 có giải đặc biệt (dãy số 015449) trị giá 2 tỉ đồng/vé đã xác định được 2 khách hàng ở TP HCM may mắn trúng thưởng 14 tờ vé số là Nguyễn Văn K. và Huỳnh Chí Q.

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng. - Ảnh 1.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng thông tin khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt

Lũy kế tiền chi trả thưởng của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng từ ngày 1-1 đến ngày 15-10 là 2.725.771.500.000 đồng.

Trước đó, vé số Sóc Trăng kỳ vé K1T10, mở thưởng ngày 1-10 đã được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng xác định 2 anh em ruột ở tỉnh Đồng Tháp may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 841769) 14 tờ vé số là Nguyễn Văn M. và Nguyễn Văn L.

Đối với vé số Bạc Liêu do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở ngày 14-10, thông tin từ đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 982497) 2 tờ vé số; 12 tờ trúng giải đặc biệt còn lại đã xác định khách hàng may mắn ở xã Đức Hòa, tỉnh Long An.

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng. - Ảnh 2.
Đại lý vé số Ba Xuyên ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt vé số Bạc Liêu

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Đồng Nai, vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng.

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/xo-so-mien-nam-danh-tinh-2-nguoi-o-tp-hcm-trung-giai-doc-dac-196251015145625357.htm
