Xổ số miền Nam: Chủ nhân trúng đặc biệt vé số Bến Tre và Đồng Nai đã lộ diện

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Phát cũng ở TP HCM thông tin đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng giải phụ đặc biệt 10 tờ vé số Cà Mau, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 20-10.

Cùng ngày, thông tin từ trang Facebook "Vé số Hồng Tươi" cho biết một khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt (dãy số 221174) 2 tờ vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 22-10. Sau khi trừ thuế, khách hàng này đã nhận tổng cộng 3,6 tỉ đồng.

Liên quan đến kết quả xổ miền Nam, thông tin từ hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP HCM cho biết vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng giải phụ đặc biệt 10 tờ vé số Cà Mau, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng ngày 20-10.