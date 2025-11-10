Xổ số miền Nam: 24 tờ vé số trúng giải đặc biệt 'nổ' tại Tây Ninh

Chiều 11-10, tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An cho biết giải đặc biệt (dãy số 213235 ) kỳ vé 10K1, mở thưởng ngày 4-10 đã xác định được khách hàng trúng thưởng 14 tờ tại tỉnh Tây Ninh.

Ngoài giải đặc biệt, kỳ vé này còn có 9 giải an ủi (50 triệu đồng/vé) và 45 giải khuyến khích (6 triệu đồng/vé).