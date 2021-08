'Xỉu up xỉu down' trước những lần giả gái của hot TikToker đình đám nhất Vpop hiện nay!

@maibao.vinh Lỡ mồm nhép sai ???? ##dragqueen##makeup##ONhaLamDep ♬ badiee trend - ana????

Được biết, Mai Bảo Vinh là một người đa tài. Anh còn có khả năng vũ đạo và từng tham gia các chương trình người mẫu. Mai Bảo Vinh cũng từng gây bất ngờ khi tham gia chương trình The Face 2018. Tuy nhiên, thời điểm ấy may mắn chưa mỉm cười với chàng TikToker, khi không lọt được vào Top 15. Hiện nay, hot TikToker đang tiếp tục tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model mùa 9 và được hy vọng sẽ là một nhân tố nổi bật.