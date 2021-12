Xin ý kiến Bộ Chính trị phương án tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Your browser does not support the audio element.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp về vaccine, thuốc điều trị Covid-19.

Thông báo nêu, sau gần 2 tháng thực hiện Nghị quyết số 128 về hướng dẫn tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

Thông báo nêu rõ, chiến lược vaccine của Việt Nam là phù hợp tình hình, kịp thời, đạt kết quả tốt, đến nay tỷ lệ người từ 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 95,6%, tiêm mũi 2 đạt 74,2%.