Xin lỗi và gỡ nhạc, Sơn Tùng vẫn quảng bá MV có cảnh nhảy lầu

Tối 29/4, MV There's No One At All trên kênh YouTube Sơn Tùng M-TP Official đã bị ẩn. Khi truy cập vào đường link MV, người dùng nhận được dòng thông báo "Video không có sẵn. Người tải lên không cung cấp video này tại quốc gia của bạn".

Tuy nhiên, chiều 30/4, nam ca sĩ lại lên tiếng kêu gọi mọi người nghe MV trên các nền tảng khác.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Hello everybody, this is Sơn Tùng M-TP. I finally released my first ever English song There's No One At All. And it's now ready to listen on all platform. So make sure to check out and follow me. Thank you and see you".

(Tạm dịch: Xin chào mọi người, đây là Sơn Tùng M-TP. Cuối cùng tôi đã ra mắt bài hát tiếng Anh đầu tiên There's No One At All và đã sẵn sàng trên các nền tảng nghe nhạc. Chắc chắn hãy nghe nó. Cảm ơn và hẹn gặp lại).