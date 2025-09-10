'Xin bà con nhường đường, 60 cháu kẹt 3 ngày rồi': Cứu hộ lập tức lên thuyền

Ngày 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn. Cùng đi có Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.

Tại phường Phan Đình Phùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước và đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ để ổn định đời sống nhân dân. Ông yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng; đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động; tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét; chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng lưu ý bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết; triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt...

Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Về lâu dài, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư nâng cấp, gia cố các công trình, trong đó có hệ thống đê sông Cầu để ứng phó hiệu quả hơn với bão lũ, thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản người dân.

Cũng trong ngày 8/10, Thủ tướng có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Cụ thể, hỗ trợ Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ, Lạng Sơn 30 tỷ và Bắc Ninh 30 tỷ.