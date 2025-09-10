'Xin bà con nhường đường, 60 cháu kẹt 3 ngày rồi': Cứu hộ lập tức lên thuyền

Photo Essay
Ngày thứ 3 kể từ khi lũ từ sông Cầu tràn vào nhiều khu vực thuộc các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên, chiều 8/10 nơi đây vẫn mênh mông biển nước. Cuộc sống sinh hoạt, đi lại của người dân bị đảo lộn, gặp rất nhiều khó khăn.
Chiều 8/10, tầng 1 của nhà chị Triệu Thị Thu tại phường Phan Đình Phùng vẫn bị ngập sâu hơn 3 m. Khu vực này bị chia cắt nặng, cano khó tiếp cận để cứu trợ. Những ngày qua, người phụ nữ và hai con nhỏ phải cầm hơi bằng lượng thực phẩm ít ỏi trong nhà. Hôm nay, đi nhờ được vào gần hơn, chị mặc áo phao, băng qua quãng ngập sâu tới ngực để tới điểm nhận đồ cứu trợ.
Nhận được thực phẩm mang về, chị Thu thẫn thờ đứng ở một góc đường vì chưa biết phải di chuyển bằng cách nào. Ở nhà chị còn con nhỏ, đang chờ mang thức ăn, nước uống về. Rất ít thuyền bè đi hướng đó, vì có đoạn nước xoáy sâu, chảy xiết. "Tôi đang chờ có cano to nào xuất phát để xin đi theo cùng. Được tới đoạn nào hay đoạn đó", người phụ nữ bần thần. Cả ngày đầm mình trong làn nước lũ, người chị cũng lạnh ngắt, run lên theo từng nhịp.
Cũng vừa nhận được đồ cứu trợ, chị Hải ôm bọc cơm, bánh mì và nước lọc đứng chờ để được về nhà. Chị kể đã 3 ngày khu nhà ở của chị chìm trong biển nước đục ngầu. Các con đã nhịn đói hơn hai ngày trời. "Giờ tôi chỉ mong có thuyền qua nhà để về với chúng nó", chị mệt mỏi nói.
Thuyền lớn, cano, thuyền phao... hễ cứ cập bờ rất đông người dân xin lên để về nhà hoặc gửi đồ cho người thân. Cảnh tượng nhốn nháo với những tiếng gọi, tiếng cầu cứu... diễn ra tại khu vực nút giao đường Hoàng Văn Thụ - Đội Cấn.
Cũng ngay cạnh đó, tiếng thất thanh, đứt quãng của nhà giáo Trịnh Thị Yến - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Túc Duyên vang lên: "Bà con ơi, xin bà con nhường cho cứu trợ của học sinh được đi trước. Trường em 60 cháu mắc kẹt, các con đói lắm rồi".
Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ nhận thông tin, sắp xếp một thuyền phao chất đầy lương thực, ưu tiên đi vào điểm trường. Cô giáo Yến cho biết, Trường THCS Túc Duyên nằm ngay bờ sông Cầu, tình trạng ngập rất nặng. Hơn nữa, khi nước bắt đầu rút, quanh trường có nhiều đoạn chảy xiết, xoáy sâu rất nguy hiểm. Đã 3 ngày, không thuyền bè cứu trợ nào có thể ra tới nơi. Tập thể các thầy cô trong trường phân công nhau chăm sóc học sinh, tìm cách liên lạc với gia đình hoặc các đội cứu trợ để tăng cường lương thực.
"Hiện rất nhiều học sinh chưa thể liên lạc với gia đình vì nhà trong vùng ngập sâu đã mất điện, mất sóng", nữ hiệu phó rưng rưng nước mắt.
Rất nhiều người dân sống tại Thái Nguyên cũng lâm vào cảnh tương tự khi nước lũ dâng cao. Theo UBND tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh có trên 5.400 ngôi nhà bị thiệt hại, ngập nước, trong đó 5.096 nhà bị cô lập, 490 nhà đã di dời khẩn cấp. Đến sáng 8/10 đã có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương trong mưa lũ sau bão Matmo. Còn thiệt hại về vật chất chưa thể thống kê khi nước lũ vẫn bủa vây tứ phía.
Nhiều gia đình có người già, trẻ nhỏ bị cô lập, trông chờ vào thực phẩm cứu trợ từ ngoài gửi vào. Những tuyến đường nằm trong trung tâm tỉnh như Đội Cấn, Hùng Vương, Bến Oánh... đều chìm trong làn nước đục ngầu.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, rạng sáng 8/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) ở mức đỉnh 29,9m - cao hơn báo động cấp 3 là 2,9m và vượt mức lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi gây ra 1,09m.
Nhiều khu vực khó tiếp cận, hễ cứ thấy bóng dáng hiếm hoi của thuyền bè hoặc cano ngang qua, người dân lại hò với theo xin đi nhờ. Đàn ông trong gia đình nếu biết bơi lội sẽ mặc áo phao, men theo đường lớn để ra phía ngoài nhận đồ cứu trợ. Không điện, thực phẩm, nước sạch... trong khi nhà cửa vây quanh bởi nước lũ, nhiều gia đình đang chật vật xoay xở.
Có những điểm nước xiết, xoáy mạnh, việc di chuyển của cano, thuyền phao cứu trợ gặp khó. Nhiều người băng qua đường phải dùng dây thừng làm điểm bám trụ.
16h, lực lượng cứu hộ vận chuyển thêm một thuyền lớn, có thể di chuyển vào các khu vực nguy hiểm để đưa người dân ra ngoài. Tuy nhiên, các điểm ngập không đồng đều, bà con lại đặt ra bài toán làm sao để thuyền có thể di chuyển an toàn, tránh được vật cản hoặc khu vực nước cạn.
Đến 17h ngày 8/10, có thêm rất nhiều người dân được cứu hộ, đưa từ các khu nhà bị cô lập lên vùng an toàn.
Ngày 8/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn. Cùng đi có Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.
Tại phường Phan Đình Phùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.
Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước và đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ để ổn định đời sống nhân dân. Ông yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng; đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động; tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét; chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm.
Thủ tướng lưu ý bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết; triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt...
Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.
Về lâu dài, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư nâng cấp, gia cố các công trình, trong đó có hệ thống đê sông Cầu để ứng phó hiệu quả hơn với bão lũ, thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản người dân.
Cũng trong ngày 8/10, Thủ tướng có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Cụ thể, hỗ trợ Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ, Lạng Sơn 30 tỷ và Bắc Ninh 30 tỷ.