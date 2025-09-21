Xiaomi triệu hồi hơn 116.000 xe SU7 do lỗi trên hệ thống hỗ trợ lái

Theo thông báo chính thức từ Tổng cục Quản lý giám sát thị trường quốc gia Trung Quốc (SAMR) vào ngày 19/9, các xe SU7 thuộc diện triệu hồi được sản xuất từ ngày 6/2/2024 đến ngày 30/8/2025. Nguyên nhân được xác định là do hệ thống hỗ trợ lái cấp độ L2 (L2 Highway Navigation Assist) trong một số tình huống đặc biệt có thể không nhận diện, cảnh báo hoặc xử lý kịp thời, đòi hỏi tài xế phải can thiệp ngay lập tức để tránh nguy cơ va chạm.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên hệ thống hỗ trợ lái của Xiaomi SU7 gặp sự cố. Vào ngày 29/3, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh An Huy khi xe đang ở chế độ hỗ trợ lái NOA (Navigation on Autopilot), dẫn đến thiệt hại về người.

Ảnh minh họa

Để khắc phục vấn đề, Xiaomi sẽ áp dụng công nghệ cập nhật phần mềm từ xa (OTA) cho toàn bộ xe trong diện triệu hồi. Phương án này cho phép chủ xe nâng cấp hệ thống mà không cần đến đại lý, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính kịp thời.

Xiaomi SU7 là mẫu xe điện đầu tiên của tập đoàn công nghệ này, ra mắt tháng vào 3/2024 với giá khởi điểm 215.900 nhân dân tệ (khoảng 755 triệu đồng). Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị hệ thống "Xiaomi Pilot Pro" với cấu hình thấp hơn so với hai phiên bản cao cấp là SU7 Pro và SU7 Max.

Thông tin triệu hồi đã khiến cổ phiếu của Xiaomi trên thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 19/9.

Động thái triệu hồi là phép thử đối với năng lực khắc phục của Xiaomi và cũng là lời nhắc nhở với toàn ngành xe điện về chuẩn an toàn cao nhất cho công nghệ hỗ trợ lái- một trong những yếu tố then chốt để giữ vững niềm tin người dùng trong kỷ nguyên xe điện.