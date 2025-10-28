Xét xử vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ông Hồ Đại Dũng vắng mặt vì bệnh nặng

Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ tổng số tiền mà các bị can đã đánh bạc thua.

Kết quả điều tra xác định, Kim In Sung với sự giúp sức của Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đã tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào King Club đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng với tổng số tiền cộng dồn mà các bị can sử dụng để đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng).

Trong vụ án này, Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) được xác định là người đóng vai trò chính, quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Tuy nhiên, trước khi cơ quan công an bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép tại King Club, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam. Ngày 26/5/2025, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Kim In Sung và đề nghị Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã quốc tế đối với "trùm cuối" này.

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can và tách vụ án đối với Kim In Sung do chưa bắt được đối tượng.

Theo cáo buộc, bị cáo Hồ Đại Dũng bị xác định đã mở thẻ với tên “Mr Michael” vào tháng 6/2020. Từ tháng 2-6/2024, ông Dũng đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 7 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD.

Một “con bạc” khác được nhắc đến trong cáo trạng là ông Ngô Ngọc Đức (cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình cũ). Tháng 6/2022, ông Ngô Ngọc Đức mở thẻ với tên “Mr Lucky one”. Từ tháng 2-6/2024, Ngô Ngọc Đức đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.