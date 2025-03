Xét xử vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ khiến 56 người chết

Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm các cán bộ phường Khương Đình: Nguyễn Đình Quân (cựu Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng), Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường), Phạm Thanh Tùng (cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị), Chu Xuân Sơn (cựu Phó Chủ tịch UBND phường), Phạm Tần Anh (cựu Phó Chủ tịch UBND phường), Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó trưởng Công an phường) và Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân).

Vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ khiến 56 người thiệt mạng.

Theo cáo trạng, bị cáo Minh là chủ sở hữu thửa đất 240 m² ở địa chỉ trên và tháng 3/2015 được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng tầng 1 là 167,4 m²; mật độ xây dựng 70%; tổng diện tích sàn xây dựng 1.165,9 m²; tổng chiều cao công trình 20,2 m, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang.

Từ ngày 14/5 đến cuối tháng 12/2015, bị cáo Minh xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum; vượt 3 tầng so với giấy phép xây dựng; diện tích sàn tầng 1 là 240 m², vượt 132,6 m² so với giấy phép; tổng số 45 phòng (căn hộ khép kín), vượt 12 phòng so với giấy phép xây dựng nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Ngày 28/7/2015, khi Minh đang xây dựng tại tầng 7 tòa nhà thì Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu Minh dừng thi công, đồng thời, báo cáo UBND phường và Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.