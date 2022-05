Xét xử người mẹ nhẫn tâm đánh con gái 3 tuổi tới chết

Ngày 23/5, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Dung (SN 1994, quê Thừa Thiên - Huế) về tội "Giết người".

Trong phần xét hỏi, bị cáo cho rằng cáo trạng truy tố tội giết người là không đúng, bị cáo chỉ phạm tội cố ý gây thương tích. Bị cáo đánh con do giận, do cháu C. làm bẩn người. Lúc đánh, bị cáo không biết cháu C. sẽ bị chấn thương sọ não.

Bị cáo Trần Thị Dung tại tòa. (Ảnh: D.T.)

Thời điểm đó, bị cáo lo lắng chuyện không có tiền, buồn bực, đánh con. Bị cáo nghĩ đánh con không nặng, không nghĩ là con chết. Bị cáo thương con nhưng không biết vì sao lại đánh con như vậy.