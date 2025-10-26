Xét xử nghi phạm đốt quán, làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17/11. Bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, trú phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, Hùng đến quán cà phê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm (nay thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội) để uống bia. Tại quán, Hùng gọi một lon bia và một bao thuốc lá. Khi thanh toán, nhân viên thông báo hết 55.000 đồng, nhưng Hùng nói không có tiền.

Thấy vậy, một khách (hiện chưa xác định nhân thân) tiến đến hỏi Hùng: “Vì sao mày uống bia mà không trả tiền?” và tát Hùng vài cái, đồng thời nhắc: “Lần sau đi ăn, đi uống thì phải trả tiền đàng hoàng”. Sau khi bị tát, Cao Văn Hùng rời khỏi quán.