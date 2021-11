Xét xử kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Đến khuya cùng ngày, gia đình không thấy cháu N. về nhà nên tổ chức tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân ở bãi đất trống cách nhà 300m. Sau một ngày vào cuộc điều tra, công an bắt giữ Dũng.

Tại đây, Dũng đã bế nạn nhân vào khu vực bãi đất trống gần nhà rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Quá trình thực hiện do lo sợ cháu N. chống dự và kêu la nên Dũng đã dùng tay bóp cổ nạn nhân, dẫn đến tử vong.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021 bị can Dũng có hành vi dâm ô với 3 bé gái khác (cháu C - SN 2011; cháu A - SN 2013 và cháu T - SN 2010) tại nhà của Dũng. Trong các lần thực hiện hành vi của mình, Dũng cho các cháu tiền và dụ dỗ không được nói cho ai biết.

Buổi thực nghiệm hiện trường nơi Dũng sát hại bé gái 5 tuổi

Đáng nói, trong số những nạn nhân trên, cháu A. là chị gái của cháu N. (nạn nhân bị Dũng sát hại - PV).

Với hành vi của mình, Dũng bị VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu truy tố tội Giết người, Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội Dâm ô đối với người dưới 16.

Quang Hưng