Xét xử bà Giáp Thị Sông Hương, chủ mái ấm Hoa Hồng và 3 bảo mẫu

Bảo mẫu Nhanh thường sử dụng cây lược, cây chổi, tay, chân, chiếc muỗng (loại sử dụng múc canh) đe dọa, đánh các cháu. Nhiều trường hợp bà Nhanh còn sử dụng dầu gió cho vào miệng của một số cháu bé.

Đối với bị cáo Giáp Thị Sông Hương là chủ cơ sở, trực tiếp chứng kiến các bảo mẫu bạo hành trẻ, bị cáo không ngăn cản mà còn hành hạ, đánh đập các cháu như: dùng bìa các tông, dùng cây lược, khay nhựa, chổi để đánh; dùng tay nắm áo, xách và kéo các cháu; ôm ném các cháu khi tắm, ngủ.

Mái ấm Hoa Hồng có 12 nhân viên bảo mẫu và hai nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi (từ 2 tháng đến 3 tuổi) đang được nuôi dưỡng tại cơ sở. Trong khi đó, giấy phép hoạt động chỉ cho phép chăm sóc, nuôi dưỡng không quá 39 trẻ.

Trước khi vụ việc được phát giác, cơ sở này của bị cáo Giáp Thị Sông Hương khá nổi tiếng và nhận được nhiều sự ủng hộ của các mạnh thường quân.