Xét xử 4 anh em Huỳnh Long Nhu trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng

Hôm nay 23-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 43 bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô cực lớn, số tiền giao dịch ước tính gần 88.000 tỉ đồng.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24-9.

Theo cáo trạng, Huỳnh Long Nhu (SN 1993) cùng các đồng phạm đã thành lập công ty công nghệ, thuê người thiết kế các trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com, lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số để lôi kéo người chơi nạp tiền, đổi ra USDT, ETH rồi tham gia các trò chơi bài trực tuyến đặt máy chủ ở nước ngoài.

