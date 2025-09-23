Xét xử 4 anh em Huỳnh Long Nhu trong đường dây đánh bạc gần 88.000 tỉ đồng

Hôm nay 23-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm 43 bị cáo trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô cực lớn, số tiền giao dịch ước tính gần 88.000 tỉ đồng.
Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24-9.
Theo cáo trạng, Huỳnh Long Nhu (SN 1993) cùng các đồng phạm đã thành lập công ty công nghệ, thuê người thiết kế các trang web Swiftonline.live và NagaClubs.com, lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số để lôi kéo người chơi nạp tiền, đổi ra USDT, ETH rồi tham gia các trò chơi bài trực tuyến đặt máy chủ ở nước ngoài.
Đường dây đánh bạc này đã thu hút hàng triệu người tham gia (khoảng 25.000.000 User, riêng NagaClubs.com có hơn 5.000 User). Tổng số tiền người chơi sử dụng đánh bạc lên đến khoảng 3,8 tỉ USD, tương đương gần 88.000 tỉ đồng.
Bị cáo Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỉ đồng, anh trai là Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỉ đồng. Nhu khai đã dùng một phần tiền mua bất động sản tại TP.HCM, trong đó mua hai căn hộ chung cư; nhà, đất tại quận Tân Phú (cũ), TP.HCM.
Đồng thời, lo sợ bị công an phát hiện, Nhu thông qua Phạm Thị Mai Ngân làm thủ tục chuyển 250.000 USD ra nước ngoài để mua nhà tại Slovakia, xin visa và mua vé máy bay trốn đi Qatar, chuyển cho Mohit giữ 8 triệu USDT (tương đương 8 triệu USD) và chuyển cho Bạch cất giữ 2 triệu USDT (tương đương 2 triệu USD). Tuy nhiên, kế hoạch bất thành, Nhu bị bắt giữ sau đó.
Trong vụ án này, bị cáo Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ (em trai Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 bị cáo khác bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; Huỳnh Long Bạch (anh trai Nhu) và 20 bị cáo khác bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc; số còn lại về tội đánh bạc.
Đáng chú ý, từ năm 2016, Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) quen biết Huỳnh Long Nhu và giới thiệu mô hình website Queenpro.com liên kết thuê cổng game của Evolution Gaming. Sau đó, Mohit hợp tác để Nhu làm đại lý, phát triển mô hình tổ chức đánh bạc tại Việt Nam thông qua trang Swiftonline.live.
Mohit có mặt tại Việt Nam từ tháng 2-2020 đến tháng 7-2021, trực tiếp điều hành hoạt động, sử dụng tiền kỹ thuật số để lôi kéo người tham gia đánh bạc và thu lợi bất chính. Ví tiền điện tử tổng của trang Swiftonline.live do chính Mohit quản lý.
Khi công an triệt phá vụ án, Mohit đã rời khỏi Việt Nam vào ngày 10-7-2021. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã và sẽ xử lý theo pháp luật khi bắt được.