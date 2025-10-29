Xét xử 2 cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên vì sai phạm quản lý tài sản Nhà nước

Ông Nguyễn Công Khế là Tổng Biên tập Báo Thanh Niên giai đoạn 1990-2008 và ông Nguyễn Quang Thông là Tổng Biên tập Báo Thanh Niên từ năm 2009-2021, cùng bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Nguyễn Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông tại toà. (Ảnh: A.T)

Theo cáo trạng, ông Khế và ông Thông bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quá trình nhận chuyển nhượng, triển khai dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ tại khu đất số 151 - 155 Bến Vân Đồn.

Đây là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, được Chính phủ chấp thuận bán chỉ định cho Báo Thanh Niên làm trụ sở Tòa soạn báo.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, sai phạm trong vụ án ông Nguyễn Công Khế là người khởi xướng, chủ mưu. (Ảnh: A.T)

Tuy nhiên, sau khi được chấp thuận bán chỉ định khu đất trên, ông Khế và ông Thông đã thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân (Công ty Vinpearl, Công ty Mặt Trời) thành lập công ty cổ phần, xin thay đổi mục đích sử dụng đất, vay vốn, rồi chuyển nhượng tài sản Nhà nước sang tư nhân mà không qua đấu giá.

Cáo trạng xác định ông Nguyễn Công Khế là người khởi xướng, chủ mưu, còn ông Nguyễn Quang Thông là đồng phạm tích cực. Hành vi của 2 cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 215 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng ghi nhận, quá trình điều tra, Báo Thanh Niên đã nộp lại hơn 31,8 tỷ đồng và gia đình ông Khế khắc phục hậu quả hơn 5 tỷ đồng.