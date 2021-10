Xét xử 136 vụ án hình sự liên quan đến phòng chống dịch Covid-19

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có báo cáo gửi tới Quốc hội về công tác của các tòa án trong năm 2021.



Xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng



Báo cáo cho biết, từ ngày 1/10/2020 đến ngày 30/9/2021, các tòa án đã thụ lý gần 537.600 vụ việc, đã giải quyết được 436.660 vụ việc (đạt tỷ lệ 81,2%); số vụ việc đã thụ lý giảm 64.675, đã giải quyết giảm 107.944 vụ việc. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều vụ việc không thể mở phiên tòa, phiên họp theo kế hoạch.



Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 0,81% (giảm 0,25%), đáp ứng yêu cầu Quốc hội đề ra.



Về các vụ án hình sự, các tòa án đã thụ lý hơn 88.600 vụ với 160.574 bị cáo; đã giải quyết, xét xử được hơn 79.400 vụ với 138.272 bị cáo (đạt tỷ lệ 89,62% về số vụ và 86,11% về số bị cáo).

Tòa án xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường

Các tòa án đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng gây ra những thiệt hại đặc biệt lớn, được dư luận xã hội rất quan tâm, do những người có chức vụ, quyền hạn thực hiện như: vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ, vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, Công ty Gang thép Thái Nguyên,…



Đáng chú ý là các tòa án đã đưa ra xét xử 136 vụ với 177 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.



Về các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại và lao động, các tòa án đã thụ lý 411.299 vụ việc; đã giải quyết, xét xử được 324.813 (đạt tỷ lệ 79%). Trong đó, chú trọng và tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tương trợ tư pháp.



Về các vụ án hành chính, các tòa án đã thụ lý 10.728 vụ; đã giải quyết, xét xử 53,1%. Các tòa án đã áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đạt tỷ lệ 99,5%.



Ngoài ra, tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà TAND tối cao và các TAND cấp cao phải giải quyết là 14.371 đơn/vụ; đã giải quyết được 7.969 đơn/vụ; đạt 55,5%...



Về cơ bản, chất lượng trả lời đơn được bảo đảm. Việc kháng nghị, xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của TAND Tối cao, TAND cấp cao được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, có căn cứ, đúng pháp luật.



Còn thiếu 1.780 người so với biên chế được giao



Về sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, Chánh án TAND Tối cao cho hay, tính đến ngày 30/9, tổng số biên chế tòa án các cấp có 13.457 người, còn thiếu 1.780 người so với biên chế được giao. Lý do là từ tinh giản biên chế và giảm tự nhiên, đến nay các tòa án đã tinh giản đủ và vượt 10% biên chế theo quy định.



Ban cán sự đảng và Chánh án TAND Tối cao đã trình Quốc hội phê chuẩn và trình Chủ tịch nước bổ nhiệm đối với 7 Thẩm phán TAND tối cao. Ngoài ra, TAND hiện có 16.842 Hội thẩm nhân dân.



Tòa án nhân dân tối cao đang nghiên cứu, xây dựng đề án “Đổi mới và hoàn thiện cơ chế Nhân dân tham gia hoạt động xét xử của tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác xét xử.



Bên cạnh đó, tòa án còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như: một số chỉ tiêu Quốc hội giao thực hiện thấp hơn các năm trước; tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính và tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; tổ chức bộ máy của các Tòa án chưa thực sự tinh gọn...



Các hạn chế, thiếu sót nêu trên là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường gây rất nhiều khó khăn cho tòa án khi thực hiện nhiệm vụ. Mỗi năm trung bình các Tòa án thụ lý hơn 600.000 nghìn vụ việc trong khi đó số lượng biên chế cán bộ, Thẩm phán chưa đủ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dẫn đến áp lực, khó khăn rất lớn với tòa án.