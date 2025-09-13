Xét tuyển bổ sung: Cơ hội bất ngờ để vào nhiều trường đại học danh giá

Theo The Spectator, chỉ trong vài tuần tới, hàng trăm nghìn bạn trẻ tại Anh sẽ bước vào giảng đường đại học. Trong số đó, không ít em không đạt mức điểm chuẩn ban đầu. Lý do là xét tuyển bổ sung đã làm thay đổi hoàn toàn bức tranh tuyển sinh.

Quá trình này được ví như một cuộc đua ngựa vượt rào Grand National: Căng thẳng, hỗn loạn ngay khi phát súng lệnh vang lên, thí sinh chen nhau giành chỗ, một cuộc đua điên cuồng diễn ra - nhưng ngày càng ít người bị loại. Hệ thống bổ sung gần như thu hút toàn bộ thí sinh còn sót lại, thậm chí đưa họ vào những chỗ học bất ngờ.

Ở Anh, học sinh phải thi A-level và nộp hồ sơ qua hệ thống tuyển sinh quốc gia UCAS. Thông thường, các trường đưa ra mức điểm chuẩn cụ thể, chẳng hạn AAA cho ngành Cổ điển tại Đại học Cambridge. Nếu trượt điểm hoặc nộp muộn, xét tuyển bổ sung trở thành “cửa ngách” giúp thí sinh lấp đầy chỉ tiêu còn trống.

Trước đây, cơ hội này khá hạn chế, buộc học sinh chấp nhận đánh đổi: Học ngành không mong muốn, hoặc trường ngoài ý định ban đầu. Nhưng bức tranh nay đã đổi khác. Các trường vừa phải đón số lượng sinh viên ngày càng tăng, vừa đối mặt áp lực tài chính nặng nề. Trong 50 năm, tỷ lệ thanh niên 18 tuổi vào đại học tăng gấp ba; riêng thế kỷ 21 đến nay, thêm gần một triệu sinh viên.