Xếp hạng view fancam cá nhân vòng 1 'Girls Planet 999': Vì đâu em gái Huening Kai (TXT) dẫn đầu áp đảo nhưng lại bị Knet chê bai không xứng đáng debut?

2. Sakamoto Mashiro (Team 1 "FIESTA") - 510.000 view

3. Kawaguchi Yurina (Team 1 "How You Like That") - 329.000 view

4. Kubo Reina (Team 1 "FIESTA") - 157.000 view

5. Ito Miyu (Team 2 "The Fifth Season (SSFWL)") - 149.000 view

6. Kishida Ririka (Team 2 "Yes Or Yes") - 135.000 view

7. Aratake Rinka (Team "Mic Drop") - 112.000 view

8. Nonaka Shana (Team "The Eve") - 98.000 view

9. Ando Rinka (Team 2 "How You Like That") - 95.000 view

TOP 9 tổng thể:

1. Huening Bahiyyih (Team 2 "FIESTA") - 1,6 triệu view

2. Ezaki Hikaru (Team "The Eve") - 1,1 triệu view

3. Choi Yujin (Team 1 "How You Like That") - 600.000 view

4. Tô Nhuế Kỳ (Team "The Eve") - 549.000 view

5. Sakamoto Mashiro (Team 1 "FIESTA") - 510.000 view

6. Kang Yeseo (Team 1 "FIESTA") - 507.000 view