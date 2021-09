Xếp hạng lượng người nghe Melon của các idol nam trong năm 2021: BTS vẫn áp đảo nhưng 2 cái tên được khen ngợi nhiều nhất lại là SHINee và NCT

8. NCT Dream - "Dive into You"

7. Highlight - "NOT THE END"

11. SHINee - "Atlantis"

Ngày phát hành: 12 tháng 4 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 543.000

12. EXO - "Don't Fight the Feeling"

Ngày phát hành: 7 tháng 6 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 489.000

13. SEVENTEEN - "Ready to Love"

Ngày phát hành: 18 tháng 6 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 487.000

14. DAY6 - "You Make Me"

Ngày phát hành: 19 tháng 4 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 410.000

15. Kyuhyun - "Coffee"

Ngày phát hành: 13 tháng 4 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 393.000

16. iKON - "Why Why Why"

Ngày phát hành: 3 tháng 3 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 346.000

17. D.O. - "Rose"

Ngày phát hành: 26 tháng 7 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 326.000

18. TXT - "0X1=LOVESONG"

Ngày phát hành: 31 tháng 5 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 318.000

19. ONF - "Beautiful Beautiful"

Ngày phát hành: 24 tháng 2 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 294.000

20. DAY6 (Even of Day) - "Right Through Me"

Ngày phát hành: 5 tháng 7 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 290.000

21. The Boyz - "THRILL RIDE"

Ngày phát hành: 9 tháng 8 năm 2021

Tổng số lượng người nghe trên Melon: 287.000