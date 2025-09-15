Xem xét xử lý TikToker 'nói xấu' con gái Huế, Quảng Trị

Trước đó, trên kênh TikTok tên T.T.Đ. (trú TPHCM) có hơn 80.000 lượt theo dõi, 1,2 triệu lượt xem đăng clip quay trên cầu Trường Tiền (TP Huế). Nội dung thể hiện, nam TikToker này vừa đi bộ vừa quay clip “khuyên mọi người đừng lấy vợ người Huế và Quảng Trị” vì “dữ dằn, không hiền hậu”.

Ngoài ra, đoạn clip còn chứa nhiều lời lẽ phản cảm và mang tính phân biệt vùng miền.

Clip sau khi đăng tải nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ quan điểm cho rằng TikToker có hành vi phân biệt, xúc phạm phụ nữ, đồng thời nhận định việc đăng nội dung này nhằm mục đích câu view, câu like.

Được biết, sau khi nhận sự phản ứng bất bình của dư luận, nam TikToker này đã xoá clip với nội dung nói trên và đăng clip mới xin lỗi mọi người.