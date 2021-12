Xem trực tiếp tuyển Việt Nam vs Campuchia tại AFF Cup 2020 trên kênh nào?

Do bảng B vẫn chưa xác định cả 2 tấm vé bước vào bán kết nên lượt trận cuối có ý nghĩa rất quan trọng. Tuyển Việt Nam hiện đang đứng nhì bảng, dù cùng có 7 điểm như tuyển Indonesia (kém hơn về chỉ số phụ). Tuy nhiên, thầy trò luyện viên Park Hang-seo lại có lợi thế về lịch thi đấu.

Vào 19h30 ngày 19.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Campuchia tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động Bishan, Singapore.

Dù đã có nhiều tiến bộ kể từ khi Honda nắm quyền nhưng tuyển Campuchia vẫn yếu hơn tuyển Việt Nam về mọi mặt. Sẽ không phải điều gì quá bất ngờ nếu Công Phượng và các đồng đội đánh bại đối thủ để đi tiếp. Tuy nhiên, mục tiêu tuyển Việt Nam đặt ra là phải thắng đậm nhằm cạnh tranh thứ hạng. Nếu giành ngôi nhất bảng, thầy trò ông Park sẽ gặp đội nhà Singapore ở bán kết.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Campuchia vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6, ON Sports+ của VTVCab và Youtube của Next Media.

