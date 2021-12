Xem trực tiếp tuyển Thái Lan vs Singapore tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Tuyển Thái Lan và Singapore đã chắc chắn tấm vé đi tiếp nhưng cuộc đối đầu trên sân vận động quốc gia Singapore vẫn mang ý nghĩa quan trọng: Phân định ngôi vị đầu bàn. Chanathip và các đồng đội đang đứng cao hơn đội chủ nhà do hơn về chỉ số phụ. Chỉ cần không thua ở trận đấu cuối cùng, tuyển Thái Lan sẽ giành ngôi nhất bảng.

Vào 19h30 ngày 18.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Thái Lan vs Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động quốc gia Singapore.

Thực tế, "Voi chiến" cũng được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Trong tay huấn luyện viên Mano Polking là một tập thể đồng đều, với nhưng cá nhân đẳng cấp như Chanathip và Dangda đóng vai "đầu tàu" dẫn dắt. Tuy nhiên, họ vẫn để lộ ra nhiều điểm yếu ở tính liên kết và khả năng giữ vững cự ly phòng ngự. Phải đối đầu đội tuyển Singapore cũng đang toàn thắng và rất khát khao chứng tỏ bản lĩnh, khó có thể nói trước điều gì. Đây sẽ là trận đấu của những ứng viên vô địch AFF Cup 2020.

Trận đấu giữa Thái Lan vs Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh YouTube NEXT SPORTS.

Báo Lao Động sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Thái Lan vs Singapore phục vụ quý độc giả.