Xem trực tiếp tuyển Thái Lan vs Myanmar tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Do nghỉ ở lượt trận thứ 2, "Voi chiến" bị chủ nhà Singapore "vượt mặt", chiếm ngôi đầu. Vòng 3 sẽ là cơ hội đảo ngược, khi chính đại diện nước chủ nhà được nghỉ ngơi. Chanathip và các đồng đội vượt trội về mặt đẳng cấp và chiến thắng là điều bắt buộc.

Vào 19h30 ngày 11.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Thái Lan vs Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động quốc gia Singapore.

Bên kia chiến tuyến, Myanmar cũng hướng đến 3 điểm để không thất thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Tuy nhiên, trình độ giữa họ và Thái Lan khá lớn. Chưa kể, những bất ổn riêng khiến lực lượng Myanmar mang đến AFF Cup 2020 không thật hùng hậu. Những ngôi sao được kỳ vọng như Myat Kaung Khant, Win Naing Tun… chưa để lại quá nhiều dấu ấn chuyên môn. Đó là một thử thách khó cho Myanmar.

Trận đấu giữa Thái Lan vs Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh YouTube NEXT SPORTS.

Báo Lao Động sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Thái Lan vs Myanmar phục vụ quý độc giả.

Link trực tiếp Thái Lan vs Myanmar vòng bảng AFF Cup 2020: