Xem trực tiếp tuyển Philippines vs Singapore tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Vào 19h30 ngày 8.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Philippines vs Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động quốc gia Singapore.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng bởi nhờ nguồn lực từ các cầu thủ nhập tịch, tuyển Philippines đã lọt vào bán kết 4 trong 5 kỳ AFF Cup gần nhất. Với nền tảng đang có trong tay, huấn luyện viên Stewart Hall khẳng định tuyển Philippines không đến Singapore để "du lịch". Cuộc đối đầu với đội chủ nhà sẽ là trận đấu tiên của thầy trò huấn luyện viên Stewart Hall. Hãy chờ xem màn trình diễn của họ.

Trận đấu giữa Philippines vs Singapore tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh Youtube NEXT SPORTS.

Báo Lao Động sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Philippines vs Singapore phục vụ quý độc giả.