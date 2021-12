Xem trực tiếp tuyển Lào vs Indonesia tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc tạo ra mối liên kết, kích thích nhiệt huyết ở các cầu thủ. Chiến thắng thuyết phục trước Campuchia ở ngày ra quân là minh chứng cho điều này. Họ thậm chí còn đứng cao hơn tuyển Việt Nam trước khi bước vào lượt trận 3, do có hiệu số phụ tốt hơn.

Vào 16h30 ngày 12.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Lào vs Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động Bishan, Singapore.

Trong khi đó, đội tuyển Lào đã nhận về 2 thất bại liên tiếp với những màn trình diễn bạc nhược. Thầy trò ông V. Selvaraj không thiếu quyết tâm nhưng khoảng cách trình độ giữa họ và các đối thủ là quá xa. Tuyển Lào bị huấn luyện viên Shin Tae-young đánh giá là đội yếu nhất bảng B. Do đó, 3 điểm cùng nhiều bàn thắng là nhiệm vụ bắt buộc của tuyển Indonesia.

Trận đấu giữa Lào vs Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh YouTube NEXT SPORTS.

Báo Lao Động sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Lào vs Indonesia phục vụ quý độc giả.

Link trực tiếp Lào vs Indonesia vòng bảng AFF Cup 2020: