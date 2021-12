Xem trực tiếp tuyển Indonesia vs Thái Lan tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Trận đấu giữa Indonesia vs Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV5, VTV6, ON Sports+ của VTVcab và kênh YouTube NEXT SPORTS.

Ngoài ra, báo Lao Động sẽ cập nhật link xem tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Indonesia vs Thái Lan phục vụ quý độc giả.

- Link VTV: